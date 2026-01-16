Lazio, doppia trasferta a Torino: i gruppi organizzati rinunciano, il motivo
RASSEGNA STAMPA - Tra febbraio e marzo la Lazio avrà una doppia trasferta in quel di Torino. L’8 febbraio la sfida con la Juve all’Allianz Stadium e 1° marzo contro i granata. In vista del doppio impegno in Piemonte, i gruppi organizzati - si legge sul Corriere dello Sport - hanno già annunciato che non prenderanno parte alla trasferta. Il motivo è legato alle problematiche sorte negli anni precedenti con il servizio di sicurezza degli stadi.
“Si è creato un ambiente che non ci permette di tifare Lazio” avevano detto nel settembre dello scorso anno. La posizione non è cambiata e nel nuovo comunicato firmato da Ultras Lazio e Sodalizio Tribuna Tevere: “Come ormai consuetudine, i gruppi del tifo organizzato della Lazio comunicano la decisione di non partecipare a entrambe le trasferte di Torino”.
