Calciomercato Lazio | Rayan, Diniz: “Bournemouth? Vi dico che..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bournemouth sta spingendo per assicurarsi Rayan, il club inglese - stando a quanto riportano i media locali - avrebbe battuto la concorrenza delle pretendenti, inclusa la Lazio che nei giorni scorsi aveva provato ad avvicinarsi ma senza successo, per accaparrarsi il talento del Vasco da Gama.

Il giocatore, riferiscono in Brasile, avrebbe trovato un accordo con la società inglese. A dare ulteriori informazioni circa il suo futuro è stato il tecnico del club in cui il giocatore milita, Fernando Diniz. Queste le parole: “La sua permanenza qui ancora per un po' sarebbe molto positiva per la sua carriera. Sono molto fiducioso che, se rimanesse, farebbe una stagione ancora più brillante della scorsa”.

In attesa di capire quale direzione prenderà il suo futuro, nell'ultima partita disputata il classe 2006 si è reso protagonista realizzando un gol importante per la vittoria contro il Maricá. Questo è bastato per scatenare i tifosi sui social che, in coro, gli stanno chiedendo di restare.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE