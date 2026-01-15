Calciomercato Lazio | Rayan, spunta una clausola rescissoria: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Rayan è sulla bocca di tutti, il talento brasiliano ha attratto l'interesse di diverse squadre. Non è un caso, in Brasile viene considerato uno dei talenti più promettenti per il futuro, ma già oggi a soli 19 anni sta mettendo in mostra tutto il suo valore con la maglia del Vasco Da Gama.

La Lazio, nonostante la concorrenza agguerrita, ci sta provando: vi avevamo parlato di un rilancio da parte della società biancoceleste, un'offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus e il 50% sulla futura rivendita (si partiva dal 30%). Il club brasiliano, però, chiede di più. Non c'è però solo la Lazio, è il Bournemouth la squadra più avanti sul giocatore. La società inglese sogna di portare la stella brasiliana in Premier League, sembra essere lui il prescelto per sostituire Semenyo (ceduto al Manchester City).

Il valore del calciatore è alto, così come la cifra richiesta dal Vasco Da Gama (sopra i 35 milioni), ma almeno non hanno chiuse le porte davanti a ogni offerta che non si avvicinasse alla clausola rescissoria. Infatti, stando a quanto riportato da Espn Brasil, Rayan avrebbe una clausola rescissoria del valore di 80 milioni di euro. Ma il Vasco Da Gama accetterà molto meno.