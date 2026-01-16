NEWS | Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: l'accusa
16.01.2026 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una storia intricata quella tra Valentino Rossi e suo papà Graziano. I due sono da sempre legatissimi e, nel 2024, il campione della MotoGP ha ottenuto di diventare l’amministratore di sostegno di Graziano a seguito di una perizia medica di parte che lo considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso... <<< VALENTINO ROSSI >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide