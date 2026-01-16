Lazio | Taylor parla di Sarri: "Somiglia a Farioli. Ecco cosa mi ha chiesto"
Questa mattina, presso la sala stampa del centro sportivo di Formello, è andata in scena la presentazione di Ratkov e Taylor, i primi due acquisti della Lazio in questa sessione invernale. Tra i temi toccati dall'olandese ex Ajax, anche il capitolo Sarri.
Dopo aver detto di aver parlato con l'allenatore ancor prima di arrivare a Roma, il classe '02 ha rivelato una certa somiglianza col suo ex tecnico, Farioli, per poi svelare le richieste di Sarri nei suoi confronti in questi primi giorni di lavoro insieme. Ecco le sue parole:
"Per me è uguale giocare a destra o a sinistra. Sarri mi ha detto di muovere velocemente la palla, è quello che chiede a tutti i centrocampisti. Come provare a segnare. Sarri e Farioli? Hanno delle cose in comune, ma è difficile dirlo ancora. Sono due grandi allenatori. Sì, posso giocare anche davanti alla difesa. Mi trovo bene in quella posizione”.