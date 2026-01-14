Lazio, Basic non ha ancora firmato: Alberto Abbate svela il motivo
14.01.2026 18:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il rinnovo di Toma Basic non è ancora ufficiale. Il centrocampista croato sembrava aver trovato l'accordo con la Lazio per un prolungamento fino al 2030, ma la firma alle condizioni accordate non è ancora arrivata.
Secondo quanto svelato da Alberto Abbate, ai microfoni di Radio Laziale, le motivazioni sarebbero legate alla volontà dell'ex Bordeaux di ottenere un ulteriore aumento dell'ingaggio sullo stipendio: "Basic non ha firmato. Chiede 2,5 milioni, si aggiorneranno di nuovo in questi giorni".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.