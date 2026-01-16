Taylor: "Ajax? Sentivo di poter fare di più. E con la Lazio voglio l'Europa"
16.01.2026 13:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Kenneth Taylor, nella conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore della Lazio, ha parlato anche di ciò che l'ha portato a decidere di lasciare l'Ajax per cambiare campionato e approdare in Serie A.
L'olandese, parlando di traguardi personali, ha sottolineato l'importanza della squadra, per poi sbilanciarsi su quello che è l'obiettivo dei biancocelesti. Ecco le sue parole sul tema:
"La squadra viene sempre per prima, se va bene la squadra allora vado bene anche io. Serie A è tra i campionati più importanti, è maturo. Ho giocato tanto con l’Ajax, ma a un certo punto senti l’ambizione per poter fare di più. L’obiettivo che mi è stato presentato è quello di raggiungere l’Europa”.
