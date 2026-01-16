Lazio, verso il Como: Basic non ce la fa, slitta il rientro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio prosegue la preparazione per la sfida interna col Como, l’appuntamento all’Olimpico è per lunedì alle 20:45. Sarri fa ancora i conti con le assenze, tra i giocatori in Coppa d’Africa e gli infortunati. Il rientro di Basic, si legge sul Corriere dello Sport, slitta alla prossima settimana in occasione della sfida col Lecce e dunque, non ci sarà contro il Como. Il croato si è fatto male contro la Fiorentina, gli esami hanno escluso lesioni ma è alle prese con un'infiammazione muscolare.

Il suo ritorno in gruppo, prosegue il quotidiano, era stato ipotizzato a breve ma sente ancora fastidio all'adduttore e dunque, dovrebbe tornare in campo direttamente martedì per la seduta di scarico post-Como. La situazione ha spinto tecnico e staff a non voler rischiare, per questo non sarà nella lista dei convocati per la partita di lunedì sera.

La gestione, vista la situazione, è diventata fondamentale. Il programma da seguire a Formello è stato stabilito e dopo la doppia seduta di ieri, la squadra si ritroverà sia oggi sia domani nel pomeriggio alle 15 e domenica alle 16 per la rifinitura.

