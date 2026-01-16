Calciomercato Lazio | Cardone sicuro: "Mendoza è ciò che servirebbe"
Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ha fatto un punto sul calciomercato della Lazio nell'intervento a Radiosei. Ecco le sue parole su Rayan, Fabbian e Mendoza, tutti profili accostati alla Lazio nelle ultime settimane:
“Rayan lontano, è chiaro che quando incontri club che propongono di monetizzare subito, la formula della Lazio parte indietro. Il Bournemouth è anche su Fabbian, chiaro che non sia una coincidenza.
Mendoza è una mezzala destra, ciò che servirebbe, come Toth e Timber. Centrocampista difensivo che non sta giocando molto, dovrebbe aver discusso con l’allenatore. Il viaggio in Spagna di Fabiani per far formare il pre-contratto a Pedraza non è stato casuale, visto che Pedraza e Mendoza hanno lo stesso agente.
Lunedì con il Como sarà una bella partita, ieri meritavano di più. All’Olimpico ci sarà il confronto tra due tecnici con la stessa filosofia”.