Lazio, Lotito: "La Conference League la decliniamo, crea solo danni"
Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello. Di seguito le sue parole sull'Europa e soprattutto sulla Conference League.
"Lavoreremo per riportare la Lazio in alto, per tanti anni siamo stati in Europa League, quest'anno è stato il primo che non ha potuto partecipare. Parlo di Champions ed Europa League, la Conference con tutto il rispetto la decliniamo".
"Se rinuncio alla Conference? Perché ci dobbiamo fasciare la testa prima di rompercela. Quando c’era Sarri… lui non gradisce la Conference, lo condivido. Secondo me crea solo danni a un club che è strutturato. Non porta valore aggiunto. Uno rinuncia nei comportamenti, non si può rinunciare".