Calciomercato Lazio | Lotito rivela: "Avevamo venduto Castellanos a 45 milioni!"

16.01.2026 15:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Lotito rivela: "Avevamo venduto Castellanos a 45 milioni!"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello. Riguardo al mercato bloccato di quest'estate, il patron biancoceleste ha rivelato un retroscena sulla cessione di Castellanos, ora al West Ham. 

Di seguito le sue parole.

"A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti. Non decidono gli altri, è la prima cosa, altrimenti è la baraonda. A me non interessano le battute e le parole, io parlo di fatti. Noi non abbiamo nascosto a nessuno del mercato chiuso. C'è stato un abuso, la società non aveva problemi, ci hanno creato un danno di 90 milioni, noi il Taty lo avevamo venduto a 45. Avete visto l'atteggiamento suo sul campo?".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.