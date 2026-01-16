Calciomercato Lazio | Lotito rivela: "Avevamo venduto Castellanos a 45 milioni!"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello. Riguardo al mercato bloccato di quest'estate, il patron biancoceleste ha rivelato un retroscena sulla cessione di Castellanos, ora al West Ham.

"A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti. Non decidono gli altri, è la prima cosa, altrimenti è la baraonda. A me non interessano le battute e le parole, io parlo di fatti. Noi non abbiamo nascosto a nessuno del mercato chiuso. C'è stato un abuso, la società non aveva problemi, ci hanno creato un danno di 90 milioni, noi il Taty lo avevamo venduto a 45. Avete visto l'atteggiamento suo sul campo?".