Serie A, errori nell'assegnazione dei corner: l'idea dell'Ifab
Un’altra importante novità potrebbe arrivare in Serie A già in questa stagione. Nella prossima riunione Ifab si valuterà infatti l’utilizzo del Var per correggere le decisioni errate su calcio d’angolo.
Il Var non può infatti intervenire in caso di decisione sbagliata dell’arbitro e questo è il motivo per il quale quando arriva una rete da un calcio d’angolo erroneamente assegnato il gol stesso non viene annullato.
Adesso potrebbe però esserci la svolta: la novità proposta dalla Fifa si basa sul principio dei microchip inseriti all’interno dei palloni capaci di rilevare automaticamente chi ha toccato per ultimo il pallone prima dell’uscita del campo. Se approvata, la regola, potrebbe debuttare già ai prossimi Mondiali previsti tra Stati Uniti, Canada e Messico.
L’altro tema che verrà discusso è quello relativo al tempo perso. In questo senso si sta valutando la possibilità di adottare un countdown visibile scaduto il quale il pallone passerebbe agli avversari.
