Garbo: "Mercato? La Lazio non dovrebbe fermarsi. L'organico è incompleto"
16.01.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, Daniele Garbo si è espresso su diversi temi di attualità del campionato, spendendo anche qualche parola sulla Lazio.
In particolare, il giornalista si è soffermato sul mercato, evidenziando come la dirigenza biancoceleste dovrebbe chiudere un altro colpo per completare l'organico. Queste le sue considerazioni:
"La Lazio ha fatto un'operazione molto semplice. Ha venduto due giocatori per sessanta milioni e ne ha comprati due spendendo la metà, prendendo un attaccante per un attaccante e un centrocampista per un centrocampista. Di certo non dovrebbe fermarsi qui, perché a mio modo di vedere l'organico è ancora incompleto".
