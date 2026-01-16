FORMELLO - Lazio, Basic out: Sarri sceglie Taylor contro il Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due di fila dall'inizio. L'infortunio di Basic costringerà Sarri a puntare ancora su Taylor (presentato insieme a Ratkov). Slitta il rientro del croato, il provino fatto giovedì non ha dato il via libera. Proverà a tornare dopo il Como, quando in campo ci andrà l'olandese da mezzala sinistra. Completerano il terzetto Cataldi al centro e Vecino a destra.

Rovella non è ancora pronto per giocare da titolare, ha bisogno di tempo. In attacco però si rivedrà Zaccagni, assente domenica scorsa per squalifica. Si riprenderà il suo posto a sinistra nel tridente, con ogni probabilità insieme a Noslin e Cancellieri. Il primo è in vantaggio su Ratkov, il secondo su Isaksen. Entrambi i ballottaggi restano aperti, Sarri ha ancora due giorni di allenamento per fare le sue scelte.

Pochi dubbi invece in difesa, con Marusic e Pellegrini sulle fasce e Gila e Romagnoli al centro. In porta ovviamente ci sarà Provedel. Confermate anche le assenze di Patric (out per una lesione al polpaccio) e di Dele-Bashiru e Dia. Gli ultimi due sono impegnati in Coppa d'Africa, rientreranno solo la prossima settimana alla fine del torneo.