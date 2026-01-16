IL TABELLINO di Lazio Primavera - Sassuolo 1-1
Primavera 1 | 20ª giornata
Venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Sassuolo 0-0
Marcatori: Chiricallo (14', S), Sulejmani (rig. 90', L).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci (46' Trifelli), Bordon, Bordoni; Ferrari (78' Canali), Gelli, Munoz (80' Marinaj), Santagostino (65' Battisti), Cuzzarella (65' Montano); Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Milillo, Iorio, Carbone. All.: Punzi.
SASSUOLO: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola (89' Acatullo), Sibilano (38' Campani), Daldum, Petito, Mussini (51' Gjyla (89' De Dominicis)), Tampieri, Chiricallo (89' Nyarko). A disp.: Lungu, Cardascio, Brugnoli, Canzian, Barani, Barry. All.: Bigica.
Arbitro: Di Francesco (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Carella - Di Berardino
NOTE
Ammoniti: Sana Fernandes (L), Guri (S), Amendola (S).
Espulsi: Guri (S).
Recupero: 2' pt, 6' st.