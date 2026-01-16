IL TABELLINO di Lazio Primavera - Sassuolo 1-1

16.01.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 20ª giornata

Venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Sassuolo 0-0

Marcatori: Chiricallo (14', S), Sulejmani (rig. 90', L).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci (46' Trifelli), Bordon, Bordoni; Ferrari (78' Canali), Gelli, Munoz (80' Marinaj), Santagostino (65' Battisti), Cuzzarella (65' Montano); Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Milillo, Iorio, Carbone. All.: Punzi.

SASSUOLO: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola (89' Acatullo), Sibilano (38' Campani), Daldum, Petito, Mussini (51' Gjyla (89' De Dominicis)), Tampieri, Chiricallo (89' Nyarko). A disp.: Lungu, Cardascio, Brugnoli, Canzian, Barani, Barry. All.: Bigica.

Arbitro: Di Francesco (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Carella - Di Berardino

NOTE

Ammoniti: Sana Fernandes (L), Guri (S), Amendola (S).

Espulsi: Guri (S).

Recupero: 2' pt, 6' st.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.