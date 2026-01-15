Calciomercato Lazio | Romano: "Rayan vuole andare in Premier League"
Il Bournemouth si avvicina a Rayan. Il club inglese avrebbe trovato l'accordo con il talento brasiliano del Vasco da Gama, seguito anche dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 2006 vorrebbe trasferirsi in Premier League. Manca solo l'intesa tra club sulla base di circa 35 milioni di euro
Questo è quanto ha scritto l'esperto di mercato su X: "Rayan ha informato il Vasco da Gama del suo desiderio di accettare la proposta del Bournemouth e trasferirsi in Premier League. Continuano i colloqui tra i club sulla base di una cifra intorno ai 35 milioni di euro per l'ala brasiliana. Il Bournemouth è al lavoro sulla trattativa".
Di seguito il post.
🚨 Rayan has informed Vasco da Gama about his desire to accept Bournemouth proposal and move to Premier League.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026
Club to club talks continue around €35m fee for the Brazilian winger. #AFCB, on it. pic.twitter.com/E303NXyId3