15.01.2026 21:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romano: "Rayan vuole andare in Premier League"

Il Bournemouth si avvicina a Rayan. Il club inglese avrebbe trovato l'accordo con il talento brasiliano del Vasco da Gama, seguito anche dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 2006 vorrebbe trasferirsi in Premier League. Manca solo l'intesa tra club sulla base di circa 35 milioni di euro

Questo è quanto ha scritto l'esperto di mercato su X: "Rayan ha informato il Vasco da Gama del suo desiderio di accettare la proposta del Bournemouth e trasferirsi in Premier League. Continuano i colloqui tra i club sulla base di una cifra intorno ai 35 milioni di euro per l'ala brasiliana. Il Bournemouth è al lavoro sulla trattativa".

