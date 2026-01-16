Calciomercato Lazio | Fabiani su Toth: "L'abbiamo trattato, ma..."
Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello.
Riguardo il mercato di gennaio, il diesse biancoceleste ha parlato dell'affare ormai sfumato per Toth del Ferencvaros, su cui ora è in vantaggio il Bournemouth in Premier League. Di seguito le sue parole.
"Toth? Era sconosciuto a tutti quanti, benedetto anche da Sarri. Poi è diventato improvvisamente da Chelsea. Gli auguro il meglio, ma non si può dire che la società non l’ha trattato".
