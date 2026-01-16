Lazio, Ratkov: "Sarri? Ci stiamo conoscendo. Faremo grandi cose"
Intervenuto in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo di Formello, il nuovo centravanti della Lazio Petar Ratkov ha risposto alle domande dei cronisti presenti.
Il serbo ha descritto il suo modo di interpretare il ruolo di centravanti, svelando poi come sta andando la conoscenza col tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Sono un attaccante che sa fare tante cose diverse, non sono il classico numero 9. Posso tirare anche da fuori. Normale che il mister dica così, ci stiamo conoscendo, faremo grandi cose".
