Mattei striglia la Lazio: "Roma non è Udine! Player trading? Sì, ma..."

Stefano Mattei, intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione attuale in casa Lazio, legata al calciomercato e ai profili seguiti che potrebbero trasferirsi presto a Roma. Ecco le parole del giornalista, a partire da un giudizio sul Como e sull'ultima sfida contro il Milan:

“Ieri sera il Como ha giocato e il Milan ha vinto; Maignan ha fatto miracoli, traversa di Paz, rossoneri cecchini davanti con Rabiot che ha fatto una doppietta e si è procurato il rigore. Da una parte c’era una squadra che gioca bene al calcio, dall’altra una che fa meno spettacolo ma ottiene i risultati.

Orsolini da solo nel Bologna ha fatto 7 gol e da anni è in doppia cifra. Discorso simile per Berardi, anche se era è un calciatore in la con l’età. Ieri la gara, con tutto il rispetto, non l’ha vinta Allegri, ma i calciatori.

Mendoza gioca e non gioca nella sua squadra, neopromossa. Magari sono dei prospetti quelli presi, ma la Lazio ha bisogno di calciatori pronti. Gli ultimi arrivati vanno formati, il player trading va fatto in un certo modo perché Roma non è Udine, che è un quartiere di Roma. Sarri ha bisogno di calciatori pronti”.