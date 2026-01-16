Lazio, Lotito torna su Raspadori: "Atalanta? Vedremo cosa farà..."

Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello. Riguardo al mercato di gennaio, il patron è tornato a parlare dell'affare Raspadori, chiesto da Sarri e alla fine passato all'Atalanta.

Di seguito le sue parole: "Quando la Lazio va su un calciatore si scatena la guerra, perché abbiamo capacità e provano a crearci problemi. Io non prego nessuno, solo la domenica in chiesa. Qui vengono pagati e devono venire contenti, orgogliosi di essere alla Lazio. Se uno non vuole venire, non viene per forza".

"Raspadori non è Maradona! Nemmeno alla Roma è andato, vediamo cosa farà all'Atalanta ora. Se tu sei un bravo allenatore devi formare i calciatori, sennò sono chiacchiere da bar. Gli allenatore non fa la scouting, Sarri non è uno sprovveduto, non posso pensare che non conosca uno dell'Ajax o del Salisburgo, non di una squadra africana che non conosce nessuno".