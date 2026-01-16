Lazio, Fabiani smentisce Sarri: "Ratkov? Lo conosceva!"

Sarri non conosceva Ratkov? Solo una battuta quella del tecnico toscano, secondo Angelo Fabiani. Il direttore sportivo della Lazio, in occasione della presentazione del nuovo attaccante biancoceleste, si è espresso così su quanto rivelato dal suo allenatore.

"Il calciatore da quando è venuto vi siete informato. Un 2003, si inserisce nel quadro di un progetto tecnico della società, per uno svecchiamento della rosa. Abbiamo tante speranze, non deve dimostrare nulla, ha mostrato già il suo valore al Salisburgo. Gli diamo il benvenuto. Il mister è un toscano, fa batutte, lo disse anche di Castellanos. Ratkov è stato visionato dal gruppo di lavoro di Sarri, dal suo staff. Alla battuta non segue il concetto che non conoscesse il calciatore, per onestà intellettuale bisogna dirlo".

"Sarri ha la battuta, è un toscanaccio. Diceva che non conoscesse il giocatore al 100%, è un modo per stimolare il calciatore. Lo stesso successe con il Taty. Lasciamo il "non conoscere" Ratkov come una battuta. Io spesso le apprezzo le sue battute, lui vede tutte le gare anche europee, aveva visto pure la partita del Bologna con il Salisburgo. Riportiamo tutto sui giusti binari, altrimenti il ragazzo pensa di essere in un posto sbagliato. A volte si riesce a prendere un giocatore segnalato, a volte no".