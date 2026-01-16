Lazio - Como, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
16.01.2026 12:10 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Reduce dal successo contro il Verona, il primo del 2026, la Lazio cerca conferme. All'Olimpico è in arrivo il Como, una delle squadre più un forma del campionato e diretta contendente dei biancocelesti per un piazzamento europeo.
La sfida contro i lariani è in programma alle 20:45 di lunedì 19 gennaio e l'arbitro designato per dirigerla è Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ad affiancarlo saranno gli assistenti Perrotti e Cavallina, con Feliciani in veste di IV Uomo. Al Var ci sarà Maggioni, coadiuvato dall'Avar Maresca.
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)
Assistenti: Perrotti - Cavallina
IV Uomo: Feliciani
VAR: Maggioni
AVAR: Maresca