Como, Fabregas dopo il ko contro il Milan: "Difficile accettarlo, gara dominata"
Sarà il Como il prossimo avversario della Lazio in campionato nel match in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 all’Olimpico. Un match importantissimo per la squadra di Sarri, in chiave Europa, e anche per i lariani usciti sconfitti per mano del Milan in un gara largamente dominata come sottolineato da mister Fabregas alla fine della gara.
“Abbiamo perso e dobbiamo migliorare provando a vincere la prossima. Loro individualmente sono bravi. Io devo capire come far rialzare la testa dei miei ragazzi, poi continuare a crescere e migliorare”.
"Oggi è difficile, abbiamo fatto molte cose bene, una partita da vincere, dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi loro 200, una roba incredibile. Poi è vero che non si vince con il possesso, loro sono giocatori troppi forti che vincono con individualità. Noi abbiamo fatto molto bene come collettivo”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.