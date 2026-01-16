Lazio, ultima chiamata per Noslin: contro il Como servono i suoi gol

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo i tre punti conquistati non senza fatica contro il Verona la Lazio si prepara a scendere in campo all’Olimpico nel monday night in programma contro il Como che ad oggi occupa l’ultimo posto disponibile per l’Europa. La squadra di Fabregas ha perso il recupero contro il Milan e al momento è a +6 dai biancocelesti che hanno quindi la chance di accorciare sui lariani e di rilanciarsi.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport quella di lunedì sarà una sorta di ultima spiaggia anche per Noslin, per tenersi stretta una maglia da titolare. Nell’attesa di riabbracciare Dia dopo la finale di Coppa d’Africa Sarri punterà ancora su di lui ma ora l’olandese deve ritrovare il gol.

La Lazio ne ha bisogno per invertire un trend molto negativo: in 17 gare su 21 giocate gli attaccanti sono rimasti a secco di gol. Dal 13 dicembre sono appena 4 i punti arrivati grazie a chi di regola dovrebbe fare gol: 3 punti a Parma grazie al gol di Noslin e un punto con la Fiorentina grazie al rigore messo a segno da Pedro.

Lunedì Noslin avrà la quarta occasione per dimostrare di poter essere davvero decisivo, poi Sarri dovrà capire come sfruttare il materiale che la società gli ha procurato. L’esordio di Ratkov a Verona non è stato negativo ma come detto dallo stesso allenatore è un attaccante da plasmare anche se, il bel gol realizzato nella giornata di ieri in allenamento, lascia ben sperare.

