Lazio - Como, la vendita dei tagliandi procede a rilento: il parziale

16.01.2026 08:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna in campo lunedì, ancora una volta. All’Olimpico, nel posticipo della ventunesima giornata, arriva il Como. La sfida è in programma alle 20:45. La vendita dei tagliandi, riporta il Corriere dello Sport, sta procedendo a rilento. Sono oltre tremila biglietti quelli venduti finora, a cui vanno sommati i 29.918 abbondati, numeri non altissimi condizionati anche dal fatto che il match si disputa in un giorno feriale. Non si esclude che il dato possa crescere nei prossimi giorni.
