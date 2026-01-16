Lazio, cena tra wags: presenti anche lady Guendouzi e lady Castellanos - FOTO
16.01.2026 10:45 di Christian Gugliotta
Nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio, alcune tra le wags biancocelesti si sono riunite a cena in un ristorante nel centro della Capitale. Oltre alle compagne di Mario Gila, Patric e Pedro, erano presenti anche lady Guendouzi e lady Castellanos, che hanno, così, avuto modo di salutare le amiche prima di raggiungere i rispettivi mariti a Londra e Istanbul.
Attraverso i loro profili Instagram, le fidanzate e mogli dei calciatori, tutte molto legate tra di loro, hanno immortalato la serata passata insieme, condividendo alcuni scatti della cena. Di seguito le immagini.
