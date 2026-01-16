Lazio, Ratkov: "Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico. Ho già fatto un giro"
16.01.2026 12:30 di Christian Gugliotta
Petar Ratkov si presenta al popolo biancoceleste. Il nuovo centravanti della Lazio è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.
Tra le altre cose, il serbo ha parlato delle sue sensazioni vista del debutto allo stadio Olimpico contro il Como, rivelando di aver già fatto un giro nell'impianto per prendere confidenza. Queste le sue parole:
"La prima partita in Italia ho cercato di godermela, di divertirmi. Mi sono sentito bene, sensazioni positive. Magari tra una settimana avrò ancora più fiducia. Non vedo l'ora di giocare la prima all'Olimpico, è un grande stadio. Già ieri ho fatto un primo giro allo stadio per prendere confidenza".
