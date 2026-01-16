PRIMAVERA | Lazio - Sassuolo 1-1: Sulejmani la pareggia allo scadere

Una Lazio Primavera stoica trova il pari allo scadere contro il Sassuolo, allungando a sette la propria striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Dopo aver subito il vantaggio neroverde grazie a una perla su punizione di Chiricallo nel primo tempo, la squadra di Punzi ha avuto l'occasione per pareggiare i conti nei minuti finali, quando il portiere ospite Guri ha steso in area di rigore Marinaj, concedendo un penalty ai biancocelesti e venendo espulso per somma di ammonizioni. Dagli 11 metri si è presentato un glaciale Sulejmani, che ha spiazzato Nyarko permettendo ai biancocelesti di evitare la sconfitta. La Lazio ottiene così il quinto pareggio consecutivo, salendo a quota 22 punti in classifica, ma restando pericolosamente vicina alla zona play-out.

Primavera 1 | 20ª giornata

Venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci (46' Trifelli), Bordon, Bordoni; Ferrari (78' Canali), Gelli, Munoz (80' Marinaj), Santagostino (65' Battisti), Cuzzarella (65' Montano); Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Milillo, Iorio, Carbone. All.: Punzi.

SASSUOLO: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola (89' Acatullo), Sibilano (38' Campani), Daldum, Petito, Mussini (51' Gjyla (89' De Dominicis)), Tampieri, Chiricallo (89' Nyarko). A disp.: Lungu, Cardascio, Brugnoli, Canzian, Barani, Barry. All.: Bigica.

Arbitro: Di Francesco (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Carella - Di Berardino

Marcatori: Chiricallo (14', S), Sulejmani (rig. 90', L).

Ammoniti: Sana Fernandes (L), Guri (S), Amendola (S).

Espulsi: Guri (S).

Recupero: 2' pt, 6' st.

SECONDO TEMPO

90'+7' - Triplice fiscio al Fersini! Lazio - Sassuolo termina 1-1.

90'+1' - Trifelli sfiora il vantaggio! L'esterno biancoceleste anticipa tutti su calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa termina sul fondo.

90' - Sei minuti di recupero.

90' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Sulajmani spiazza Nyarko dagli 11 metri e pareggia i conti allo scadere.

89' - Entra il secondo portiere neroverde Nyarko, fuori Chiricallo. Escono anche Amendola e Gjyla, al loro posto dentro Acatullo e De Dominicis.

87' - Calcio di rigore per la Lazio e Sassuolo in dieci! Guri stende Marinaj in area e concede il penalty ai biancocelesti. L'estremo difensore riceve il secondo giallo della sua gara e lascia i suoi in inferiorità numerica.

86' - Sana Fernandes cerca con un cross Sulejmani in area di rigore: il colpo di testa del centravanti termina sopra la traversa.

80' - Ultima sostituzione per i biancocelesti: dentro anche Marinaj al posto di Munoz.

79' - Occasione Lazio! Munoz prova il destro da fuori, la palla esce di poco al lato.

78' - Cambia ancora la Lazio: Ferrari lascia il campo a Canali.

70' - Ancora nessuna occasione degna di nota in questo secondo tempo. La Lazio fatica a creare pericoli per la porta difesa da Guri.

65' - Doppio cambio per Punzi: escono Cuzzarella e Montano, al loro posto dentro Montano e Battisti

55' - I biancocelesti provano ad affacciarsi in avanti in cerca del pari.

51' - Altra sostituzione Bigica: fuori Mussini, dentro Gjyla.

49' - Cartellino giallo anche per il neroverde Amendola.

46' - Primo cambio lato Lazio: Trifelli prende il posto di Pernaselci.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Finisce il primo tempo, Sassuolo avanti all'intervallo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Neroverdi ancora pericolosi con Tampieri, che da pochi passi cerca l'angolino basso col piattone: una deviazione di Bordon mette il pallone in angolo e salva la Lazio.

38' - Ospiti costretti al cambio: Sibilano esce per infortunio, al suo posto dentro Campani.

34' - Palo Sassuolo! Chiricallo spizza di testa un cross di Costabile e fa arrivare il pallone in area a Seminari, che devia di prima scheggiando il legno della porta difesa da Pannozzo.

33' - Il portiere neroverde Guri viene ammonito per perdita di tempo su una rimessa dal fondo.

33' - Santagostino prova la conclusione da fuori, il pallone termina largo.

27' - Sana Fernandes entra scomposto su un avversario: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.

14' - Sassuolo in vantaggio. Chiricallo trasforma un calcio di punizione dalla distanza con una splendida traiettoria che si infila all'angolino.

7' - Si salva il Sassuolo! Grande accelerazione sulla destra di Ferrari che, arrivato sul fondo, serve Gelli a rimorchio. La conclusione del numero 10 viene murata un difensore neroverde che nega il vantaggio alla Lazio

1' - Calcio d'inizio, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di campionato. Nonostante i sei risultati utili consecutivi, la squadra di Punzi occupa il sedicesimo posto in classifica, con un solo punto in più rispetto al Cagliari che attualmente disputerebbe i play-out. Di fronte ci sono i neroverdi di Bigica, attualmente a +3 sulla Lazio, ma reduci da un pesante ko per 4-0 contro l'Inter. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.