Calciomercato Lazio | Mendoza, club in pressing. Ma pesa la clausola

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue, per la Lazio, la caccia alla mezzala che ha assunto più i contorni di una caccia al tesoro. Toth è saltato, si sono raffreddate le piste che portano a Timber e Fabbian e l’unico nome in corsa è quello di Rodrigo Mendoza. Il ventenne, jolly dell’Elche, lo scorso anno aveva stregato Fabregas ma il club ha respinto le avance del Como così come quelle degli arabi e lo ha blindato. La società biancoceleste lo ha puntato, ma non è la sola. Nei mesi scorsi, si legge sul Corriere dello Sport, si è informata anche la Juve e ora sono piombati su di lui Bournemouth e Galatasaray e anche altri club. E dunque, si sta scatenando un’asta.

Il classe 2005 ha lo stesso manager di Pedraza e, prosegue il quotidiano, il viaggio in Spagna del direttore sportivo Fabiani potrebbe essere servito per tentare un doppio colpo. Il giovane è gestito, da pochissimi mesi, dalla stessa scuderia che segue Pedri e Ferran Torres. Spinge per lasciare l’Elche, sta giocando poco e vorrebbe più spazio: nelle ultime sette gare è rimasto in panchina 3 volte e le altre è subentrato a partita in corso. Ma c’è una clausola che pesa e non poco sull’operazione: la cifra è 20 milioni, fissata in estate dopo il rinnovo triennale fino al 2028. Il club biancoceleste vorrebbe fare un primo tentativo provando a offrire circa quindici milioni di euro.

