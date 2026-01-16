Lazio, Basic e la questione rinnovo: cosa manca per l'ufficialità
RASSEGNA STAMPA - Non solo il mercato in entrata e in uscita, in casa Lazio si lavora anche sul fronte rinnovi. Se quello di Adam Marusic è stato ufficializzato manca ancora qualcosa per l’ufficialità di Toma Basic.
Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport il calciatore non sta valutando nessuna altra offerta. Sarri di fatto gli ha chiesto di restare e lui ha dato il suo benestare.
Il croato rinnoverà a 1.8 milioni e il Decreto Crescita dovrebbe venire incontro al club permettendogli di risparmiare sul lordo. Sarri considera Basic tra i 6-7 giocatori su cui costruire e per questo, dopo Guendouzi, spera di non perdere anche lui.
