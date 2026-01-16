Lazio, senti Rambaudi: "Serve ancora un colpo. Prenderei Fabbian"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la prestazione del Como contro il Milan in vista della sfida contro la Lazio, spendendo anche qualche parola sul mercato biancoceleste. Queste le sue parole:

“Nonostante la sconfitta, il Como ha principi di gioco chiari, Fabregas vuole dominare le partite, va 1 contro 1 sugli esterni, Paz sa giocare tra le linee e può inventare. Scuola spagnola. Il tecnico li ha migliorati e amalgamati bene. Quella di ieri sera è una casualità: con quella prestazione, il Como vince 9 gare su 10. Il Milan lotterà fino all’ultimo per lo scudetto; credo che anche la Juve verrà fuori. Inter favorita, Napoli da valutare quando rientreranno tutti gli infortunati".

"Il mercato? Bene la mezzala e la punta, che è un giocatore su cui può lavorare, ma ne manca uno. Sarebbe bello intervenire anche dietro magari, o prenderne uno forte davanti, ma manca Fabbian. Un giocatore che ti garantisce 6-7 gol, ha corsa, qualità. temperamento, inserimento e intelligenza tattica. Devi andarlo a prendere, è andato via Guendouzi e serve un giocatore lì. Fabbian lo vedo molto bene, Sarri vuole che la sua squadra vada ad aggredire alta e lui lo fa”.