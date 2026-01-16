Lazio, Ratkov e il ruolo di Milinkovic nella scelta: le parole dell'attaccante
16.01.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giornata di presentazioni in casa Lazio. Alla presenza del presidente Lotito e del ds Fabiani Petar Ratkov ha toccato molti temi interessanti tra cui anche le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere di iniziare questa avventura in biancoceleste.
"La prima volta che l'ho saputo, ho pensato subito 'ok, voglio andare'. Ho sentito Milinkovic, mi ha detto che fosse il club migliore e la città migliore per me. Sì, voglio stare qui per molto tempo, lo spero tanto".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide