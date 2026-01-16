PRIMAVERA | Lazio, Punzi: "Importante non perdere. Siamo più solidi"

Al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara andata in scena. Di seguito le sue dichiarazioni:

LA GARA - “È stata una gara difficile, conosciamo bene il valore dell’avversario. Siamo partiti bene fino al gol, che è una prodezza individuale su calcio di punizione. La rete ci ha fatto perdere qualche distanza, ma nella ripresa la pressione è cresciuta. I cambi hanno fatto bene e nel finale potevamo anche vincere. Il pareggio è un risultato giusto, ce lo prendiamo. È il nono risultato utile consecutivo contando la coppa, dobbiamo fare più punti possibile per raggiungere il nostro obiettivo”.

CRESCITA - “La squadra ha acquisito solidità e la mentalità di lottare partita per partita. Stiamo lasciando poco agli avversari, segno che la squadra ha una sua fisionomia. Dobbiamo lavorare per migliorarci negli ultimi 25 metri. Oggi era importante non perdere, ci siamo riusciti e credo che dobbiamo prendere il meglio che possiamo, visto che di cose buone ce ne sono state”.

IL CAMPIONATO - “C’è un equilibrio superiore rispetto agli scorsi anni. La quota salvezza potrebbe essere quindi più alta e noi dobbiamo scalare la classifica gara dopo gara, senza farci prendere dall’ansia o dalla pressione di dover vincere, perché si rischia di far vivere ai giovani una pressione eccessiva”.

SULEJMANI - “Sulejmani è stato bravo. Tra campionato e coppa è a nove gol. È un attaccante che nel suo ultimo anno di Primavera si deve confermare. È un attaccante che anche come apporto al gioco penso possa migliorare e penso sia determinante per noi”.

LA PROSSIMA CONTRO LA CREMONESE - “È una partita da provare a vincere, ma dobbiamo essere bravi a lavorare step dopo step. Dobbiamo avere la forza di continuare così e mettere dentro qualche vittoria che ci permetta di fare il salto un avanti per raggiungere il nostro obiettivo”.