NEWS | Benedetta Pilato e il furto a Singapore: "Ho rovinato tutto"
16.01.2026 15:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Bendetta Pilato è la nuotatrice azzurra che, insieme a Chiara Tarantino, ha commesso un furto all'aeroporto di Singapore lo scorso luglio. Le ragazze sono state sospese, per punizione, dalla Federazione e dopo 90 giorni di stop obbligato ora potranno ritornare a gareggiare. La Pilato, ospite a un podcast, per la prima volta ha parlato della vicenda che l'ha vista protagonista...> BENEDETTA PILATO <