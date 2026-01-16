Lazio, Fabiani su Baroni: "Se n'è andato, non ho ancora capito i motivi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello.

Tra i tanti temi toccati è tornato anche sull'addio di Baroni alla fine della scorsa stagione e sulla scelta di richiamare Sarri in panchina. Di seguito le sue parole.

"Con Sarri siamo tutti i giorni a stretto contatto. Bisogna che un po’ tutti quanti noi abbiamo quel senso di collaborazione, se no viene fuori un qualcosa di stucchevole. Guai a chi ci tocca Sarri, è il nostro allenatore e la nostra guida, siamo contenti. È stata una nostra scelta. Quando Baroni ci ha comunicato che andava via, e io non ho ancora capito i motivi, Lotito mi ha subito chiesto Sarri. Noi non siamo contro Sarri. Se lui fa una battuta… volete che non conosce i giocatori? Non c’è nessuna diatriba tra me e il tecnico, siamo di comune accordo”.