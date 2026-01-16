Il Fenerbahce punta Muriqi. La Lazio spera nella cessione: il motivo
16.01.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Vedat Muriqi può tornare al Fenerbahce. Il centravanti del Maiorca, in passato alla Lazio, è finito nel mirino del club turco, dove aveva fatto benissimo e si era guadagnato proprio la chiamata della Serie A.
Secondo quanto riportato dai media in Turchia, il club gialloblù, dove attualmente gioca Guendouzi, sarebbe disposto a spendere fino a circa 15 milioni di euro per il suo acquisto.
La Lazio spera che l'affare vada a buon fine, visto che la società biancoceleste detiene il 45% sulla futura rivendita proprio di Muriqi.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.