Calciomercato Lazio | Fabiani e la trattativa per Raspadori: ecco com'è andata
16.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello.
Soffermandosi sul mercato di gennaio, il diesse biancoceleste ha parlato anche della trattativa per Raspadori dell'Atletico Madrid, passato poi all'Atalanta. Di seguito le sue parole.
"Per Raspadori abbiamo parlato un mese fa con Tinti, Sarri ha chiamato direttamente il giocatore. Lui ha preferito andare all’Atalanta, è un nostro problema? Senza di lui non giochiamo? Noi dimostreremo di poter fare calcio anche senza di lui, che è un ottimo giocatore. La frase su Maradona è una battuta del presidente".
