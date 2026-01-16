Lazio, Delio Rossi: "Non è un periodo semplice. E ora contro il Como..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha parlato della prossima sfida della squadra di Sarri contro il Como ai microfoni di tuttocalciocomo.it. Di seguito le sue parole sulla gara.

“Lazio e Como sono due squadre ben caratterizzate e che giocano bene. La Lazio ha avuto diverse assenze importanti per infortuni, ma sta recuperando. Sulla carta è una partita equilibrata, anche perché il Como, che ho visto anche ieri sera, pur avendo perso mi ha fatto un’ottima impressione: è una squadra giovane ma di qualità, una realtà emergente. La Lazio è molto solida, soprattutto nella fase di non possesso, e per questo è difficile individuare una favorita: sono squadre che si possono annullare. Molto dipenderà dagli episodi. La Lazio gioca in casa e ha bisogno di fare risultato, mentre il Como, se vuole confermarsi come possibile guastafeste e ambire a qualcosa di importante, deve recuperare i punti persi nell’ultima gara”.

“Vivo a Roma e conosco bene la situazione della Lazio. Al momento non è un periodo facile: quando in città ci sono due squadre e l’altra va meglio, questo può creare tensioni. Non c’è lo stesso clima positivo che si respira a Como, dove anche una sconfitta giocando bene è vista come positiva. Alla Lazio serve prima vincere la concorrenza interna e poi lottare per obiettivi importanti. Non è una squadra che può permettersi grandi spese su giocatori giovani, quindi bisogna fare i conti con il bilancio. Fino ad ora lo ha fatto bene, ma i tifosi vogliono sognare e competere per qualcosa di significativo. Perciò tutto dipenderà dai risultati sul campo. Anche i nuovi acquisti vanno valutati in partita: secondo me hanno le qualità per giocare nella Lazio, ma bisognerà capire se sono pronti a sostituire chi è andato via”.