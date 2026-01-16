Lecce, Camarda torna subito al Milan? E contro la Lazio...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Le strade di Milan e Lecce potrebbero incrociarsi non solo sul campo, domenica a San Siro, ma anche al tavolo delle trattative. Al centro dei discorsi c’è Francesco Camarda, talento classe 2008 arrivato in Salento la scorsa estate con la formula del prestito, con diritto di riscatto in favore dei giallorossi e controriscatto a tutela dei rossoneri.

L’attaccante ha fin qui trovato spazio: 17 presenze in Serie A e la soddisfazione del primo gol nel massimo campionato, realizzato il 28 settembre contro il Bologna. A Lecce si è ambientato bene e il rapporto con l’ambiente è positivo, ma un imprevisto potrebbe rimettere tutto in discussione. Il trauma contusivo alla spalla destra rimediato nella sfida contro la Roma lo costringerà infatti a restare fermo almeno fino all’inizio di febbraio.

Proprio questo stop ha acceso le valutazioni del Milan, che sta seriamente prendendo in considerazione - si legge su Sportmediaset - l’ipotesi di interrompere in anticipo il prestito per riportare Camarda alla base e seguirne direttamente il percorso di recupero. I contatti tra i due club sono continui: dopo la gara con l’Inter, il Lecce non è nemmeno rientrato in Puglia e i dialoghi sono proseguiti per individuare la soluzione migliore nell’interesse del giocatore.

Al momento non c’è ancora una decisione definitiva. Molto dipenderà dalle tempistiche del rientro e dalle condizioni fisiche del ragazzo. Se però si arrivasse allo stop anticipato dell’accordo, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi a disposizione una risorsa in più per il finale di stagione. A patto, naturalmente, che la spalla torni a dare le giuste garanzie.