WOMEN | Lazio, D'Auria: "Con la Ternana gara delicata". E sul derby...

Federica D'Auria, difensore della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club a qualche giorno dalla sfida esterna con la Ternana. Le sue sensazioni sul match: “Sicuramente è una sfida molto delicata al rientro dalla sosta, ma comunque qualsiasi partita dopo la sosta è sempre un forse. Per questo, è importante arrivarci con lo spirito e l’atteggiamento giusto. Ci stiamo allenando bene per questo”.

“Gli errori che possono essere stati commessi in determinate partite è importante migliorarli, prenderò in considerazione le partite dell’anno scorso per arrivare meglio. Ma in generale tutte dobbiamo arrivare con l’atteggiamento giusto perché lo scorso anno non siamo partite bene come volevamo e speriamo di farlo quest’anno. Partire col piede giusto, anche per entusiasmo di intraprendere le partite col mood giusto. È un periodo intenso, dobbiamo affrontarlo col sorriso e con la voglia di fare”.

“C’è sempre il pensiero appena abbiamo saputo di dover giocare il derby con la Roma. È una partita importante, ma importante concentrarsi gara dopo gara. Ora abbiamo la Ternana, è importante partire col piede giusto. Penso al quotidiano e a lavorare bene, le cose belle che arrivano le prendo tutte”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE