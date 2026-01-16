Vocalelli: "Lazio, ma quali complimenti? Ha venduto solo per soldi..."

16.01.2026 23:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Vocalelli: "Lazio, ma quali complimenti? Ha venduto solo per soldi..."

In collegamento a Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli ha commentato il mercato della Lazio, che ha comprato Taylor e Ratkov dopo aver venduto Guendouzi e Castellanos, paragonandolo a quello della Roma. 

Di seguito le sue parole: “L’obiettivo è quello di ringiovanire? Sono andati via due giocatori di 26 anni, non due trentacinquenni. Ha venduto Castellanos e Guendouzi non per ringiovanire, ma per ottenere soldi. Sono stupito dal sentire certe cose".

"Quando parliamo della Roma ci chiediamo se sta facendo bene o male sul mercato, quando ha preso due giocatori da 25 milioni ciascuno – Robinio Vaz e Malen – senza cedere nessuno. La Lazio per prenderne due che costano la metà di quelli che ha ceduto, gli facciamo i complimenti? Io aspetterei un attimo“.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.