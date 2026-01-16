Calciomercato Lazio | Toth va al Bournemouth: c'è l'accordo, le cifre
16.01.2026 20:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Alex Toth è pronto a sbarcare in Premier League. Il centrocampista del Ferencvaros è sempre più vicino al Bournemouth: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'accordo tra le parti è stato trovato sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il classe 2005 era finito anche nel mirino della Lazio, che nei giorni scorsi aveva cercato l'intesa con il club ungherese. Alla fine, però, l'hanno spuntata gli inglesi. Obiettivo sfumato.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.