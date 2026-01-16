Bruno Jordao torna sulla Lazio: "Non ero pronto, ora sono più maturo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del CSKA Sofia Bruno Jordao ha parlato ai microfoni del podcast '4 Cantos do Mundo', tornando sulla sua esperienza con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole.

"È stato un anno molto importante anche se non ho avuto grandi numeri: ho fatto due assist e non ho segnato alcun gol (al Radomiak Radom, ndr.) Per la prima volta ho capito cosa significa fare una stagione completa, visto che non ho mai avuto infortuni. Sono stato molto costante e ho ritrovato fiducia. Quando sono arrivato alla Lazio non ero pronto, mentre ora sono un giocatore più maturo e mi sento preparato".

"La Nazionale? Senza dubbio è un mio obiettivo, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Finché non lascerò il calcio crederò sempre di poter arrivare in Nazionale, ma ho bisogno di fare il grande salto e giocare in un club con un'altra dimensione. Finché giocherò, ci crederò. Nel calcio, le cose possono cambiare in pochi mesi".