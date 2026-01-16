WOMEN | Lazio, Grassadonia tra infortuni e mercato: "Mi auguro che..."

Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club in vista della partita contro la Ternana in programma alla ripresa del campionato, domenica 18 gennaio alle 15. L'allenatore delle biancocelesti ha fatto il punto della situazione sia sul mercato sia sugli infortuni sia sul momento della squadra. Queste le parole: "La squadra sta bene, stiamo lavorando molto ogni giorno in maniera continuativa. Si riprende dopo un mese e così è chiaro che è un’incognita, ricominciare così contro una squadra che ha cambiato allenatore su un campo particolare, una squadra che è ultima in classifica e ci sono tutte le condizioni per far si che dobbiamo partire forte da un punto di vista caratteriale, tecnico e tattico perché sarà una gara tosta".

"Abbiamo analizzato anche l’amichevole fatta contro la Res Roma, ci sono stati tanti errori di ruggine dovuti anche a livello mentale all’aver staccato. Sappiamo quello che dovremo incontrare, c’è stato un cambio d’allenatore che la dice lunga sulla volontà della Ternana di recuperare terreno e quindi sarà una sfida insidiosa come tutte".

"Purtroppo siamo contate, abbiamo diverse defezioni. Già siamo contate, cinque partite in 15 giorni sono tantissime e tutte di alto livello. Cercheremo di fare il meglio come abbiamo sempre cercato di fare. Non avremo Simonetti squalificata, Mancuso per l’ennesima volta ferma e ne avrà per almeno un mese, abbiamo Mesjaz ferma per un infortunio patito prima della trasferta in Coppa Italia e adesso è febbricitante da una settimana. Lundin, la nuova arrivata, purtroppo è ai box e dovrà essere valutata e quindi, siamo poche e quelle poche che siamo dobbiamo cercare di andare a fare risultato contro una squadra che ha mostrato qualità e organizzazione in un campo difficile perché è stretto e sintetico. Tensione molto alta".

“In questa fase della ripresa sono punti pesanti, abbiamo tante partite in pochi giorni e ogni partita è una finale. dobbiamo essere brave a restare sul pezzo concentrate e chi dovrà giocare deve farsi trovare pronta perché poi sarà determinante per il proprio percorso in campionato. Mi auguro che in questi giorni possa arrivare qualcuna che effettivamente possa darci una mano, mi auguro di recuperare tutte quelle ancora fuori. Mi auguro di avere meno problemi dal punto di fisico rispetto al 2025, nella prima parte di campionato siamo stati falcidiati dagli infortuni e abbiamo perso in sette/otto partite cinque giocatrici dello scacchiere. Mi auguro che la squadra continui a crescere come ha fatto e che possa fare un signor campionato”.

