Ex Lazio | Klose, il figlio Noah protagonista in Germania. E anche Luan...

© foto di www.imagephotoagency.it

Da qualche settimana nella rosa del Monaco 1860 è presente Noah Klose, figlio dell'ex centravanti della Lazio Miroslav. Il ventenne, anche lui attaccante, ha fatto davvero una buona impressione in squadra. A confermarlo è stato lo stesso allenatore Markus Kauczinski: "Noah ha dimostrato di avere talento. Ha voglia e mette in pratica ciò che gli viene chiesto. Questo è già un ottimo punto di partenza. Deve ancora migliorare in termini di incisività".

Ne ha parlato anche il direttore sportivo Manfred Paula, che per lui vede un grande futuro: "In Noah vediamo ottimi spunti. Ha una buona qualità nel concludere a rete e abilità tecniche che in prospettiva sono assolutamente interessanti". Per l'eventuale debutto di suo figlio, però, Miro non potrà essere allo stadio, visto che dovrà affrontare l'Elversberg sulla panchina del Norimberga.

Fino all'estate scorsa, inoltre, nella rosa del Monaco 1860 c'era anche l'altro figlio di Klose, ovvero Luan, che ora gioca per il TSV Grünwald in Landesliga. I due ragazzi, durante la permanenza del tedesco a Roma, sono cresciuti nelle giovanili della Lazio prima di tornare in Germania.