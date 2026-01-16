Lazio, senti Romario: "Rayan ha un futuro brillante, può giocare in una big"
16.01.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In Brasile, ai microfoni di TNT Sports, l'ex attaccante brasiliano Romario ha parlato del potenziale di Rayan del Vasco da Gama, seguito dalla Lazio e ora molto vicino al Bournemouth in Premier League. Di seguito le sue parole.
"Rayan ha un futuro brillante, ha le carte in regola per lasciare il Vasco e approdare in una big d'Europa. Quello che non deve succedere è che lasci una grande squadra qui (in Sud America, ndr.) per andare in una piccola o media di là (in Europa, ndr.), per poi sparire nel nulla o tornare dopo pochi mesi totalmente svalutato. Spero che questo non accada a lui".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.