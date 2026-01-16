Lazio, senti Romario: "Rayan ha un futuro brillante, può giocare in una big"

In Brasile, ai microfoni di TNT Sports, l'ex attaccante brasiliano Romario ha parlato del potenziale di Rayan del Vasco da Gama, seguito dalla Lazio e ora molto vicino al Bournemouth in Premier League. Di seguito le sue parole.

"Rayan ha un futuro brillante, ha le carte in regola per lasciare il Vasco e approdare in una big d'Europa. Quello che non deve succedere è che lasci una grande squadra qui (in Sud America, ndr.) per andare in una piccola o media di là (in Europa, ndr.), per poi sparire nel nulla o tornare dopo pochi mesi totalmente svalutato. Spero che questo non accada a lui".

