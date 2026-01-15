Calciomercato Lazio | Cercasi mezzala: Mendoza unica pista aperta

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La caccia della Lazio a una nuova mezzala si sta rivelando più ardua del previsto. Dopo l'affare saltato con Toth, vicino al Bournemouth, si stanno raffreddando anche le piste che portano a Timber e Fabbian: il primo vuole liberarsi a zero in estate, mentre sulle tracce del secondo c'è la Fiorentina. Società e tecnico, inoltre, non vanno di pari passo, visto che Sarri pare stia bocciando tutti gli altri nomi proposti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'unico dei profili valutati ad essere ancora raggiungibile è quello di Rodrigo Mendoza, centrocampista classe 2005 dell'Elche. Lo spagnolo, in scadenza nel 2028, è gestito dalla stessa agenzia di Pedraza e ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il ragazzo vorrebbe partire negli ultimi giorni di mercato e su di lui ci sono diversi club tra cui la Lazio, che vorrebbe fare cassa prima di andare all'assalto di un nuovo centrocampista, magari cedendo Belahyane, valutato circa 10 milioni.

Resta ancora in ballo Fabbian, per cui il Bologna chiede, però, 15 milioni di euro, ma la sensazione è che la dirigenza biancoceleste voglia continuare a guardarsi intorno. Da qui alla fine del mercato possono spuntare nuove occasioni e la sensazione è che il club proverà a chiudere per la mezzala negli ultimi giorni di mercato, altrimenti l'acquisto verrà rinviato all'estate.