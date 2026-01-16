DIRETTA | Lazio Primavera - Sassuolo 0-1: fine primo tempo
Primavera 1 | 20ª giornata
Venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone. All.: Punzi.
SASSUOLO: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo. A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry. All.: Bigica.
Arbitro: Di Francesco (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Carella - Di Berardino
Marcatori: Chiricallo (14', S).
Ammoniti: Sana Fernandes (L), Guri (S).
Espulsi: /
Recupero: 2' pt.
PRIMO TEMPO
45'+2' - Finisce il primo tempo, Sassuolo avanti all'intervallo.
45' - Concessi due minuti di recupero.
43' - Neroverdi ancora pericolosi con Tampieri, che da pochi passi cerca l'angolino basso col piattone: una deviazione di Bordon mette il pallone in angolo e salva la Lazio.
34' - Palo Sassuolo! Chiricallo spizza di testa un cross di Costabile e fa arrivare il pallone in area a Seminari, che devia di prima scheggiando il legno della porta difesa da Pannozzo.
33' - Il portiere neroverde Guri viene ammonito per perdita di tempo su una rimessa dal fondo.
33' - Santagostino prova la conclusione da fuori, il pallone termina largo.
27' - Sana Fernandes entra scomposto su un avversario: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
14' - Sassuolo in vantaggio. Chiricallo trasforma un calcio di punizione dalla distanza con una splendida traiettoria che si infila all'angolino.
7' - Si salva il Sassuolo! Grande accelerazione sulla destra di Ferrari che, arrivato sul fondo, serve Gelli a rimorchio. La conclusione del numero 10 viene murata un difensore neroverde che nega il vantaggio alla Lazio
1' - Calcio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di campionato. Nonostante i sei risultati utili consecutivi, la squadra di Punzi occupa il sedicesimo posto in classifica, con un solo punto in più rispetto al Cagliari che attualmente disputerebbe i play-out. Di fronte ci sono i neroverdi di Bigica, attualmente a +3 sulla Lazio, ma reduci da un pesante ko per 4-0 contro l'Inter. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.