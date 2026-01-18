Serie A, la Fiorentina serve un assist alla Lazio: battuto il Bologna
La Fiorentina fa un piacere alla Lazio. Il giorno dopo la drammatica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, la Viola si è imposta per 2-1 contro il Bologna, grazie alle reti di Mandragora e Piccoli, conquistando tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Punti che sottrae al Bologna, a segno nel finale con Fabbian, che resta ottavo a quota 30, con la Lazio che vincendo contro il Como potrebbe superarlo in classifica.
