Lazio, 49 anni fa ci lasciava Re Cecconi: il ricordo della società - FT
18.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono trascorsi 49 anni da quel maldetto 18 gennaio del 1977. Una data impossibile da dimenticare per i tifosi della Lazio che quella sera persero uno dei simboli di quella Lazio del ’74 Luciano Re Cecconi.
La società, in questa giornata, ha quindi voluto ricordarlo con un post social: “49 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, il nostro Angelo Biondo”.
49 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, il nostro 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝐵𝑖𝑜𝑛𝑑𝑜#AvantiLazio pic.twitter.com/e3yAUj0xBl— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2026
